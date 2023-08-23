مبيعات محلية تهبط بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.46% إلى مستوى 18133 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة 0.98%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.92%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 38.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 31.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 7.3 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.65% إلى مستوى 18217 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.