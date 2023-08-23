منها مصر.. لماذا ترغب دول أفريقية في الانضمام إلى تجمع بريكس؟

القاهرة- مصراوي:

انطلقت أمس في جوهانسبرج قمة مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وحضر ما لا يقل عن 30 من بين أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة تمت دعوتهم للمشاركة في الاجتماع من أفريقيا.

ويحضر القمة شخصيا الرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، بالإضافة إلى رئيس جنوب أفريقيا الدولة المستضيفة، ويحضر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بدلاً من الرئيس فلاديمير بوتين لتجنب المخاطرة باعتقال بوتين بسبب لائحة اتهام المحكمة الجنائية الدولية.

ويناقش التكتل إلغاء الدولرة في التجارة وسبل زيادة استخدام العملات المحلية فيها، على الرغم من أن الخبراء يشككون في أن فكرة العملة المشتركة يمكن أن تؤتي ثمارها، بحسب ما نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، وما قد يحدث هو زيادة استخدام الرنمينبي الصيني.

ويستخدم عدد متزايد من الدول الأفريقية، بما في ذلك موريشيوس ونيجيريا وزامبيا، الرنمينبي كعملة احتياطية، وفقا للمجلة.

وتمثل دول بريكس أكثر من 40% من سكان العالم، وفي شهر مارس، تجاوزت دول مجموعة السبع من حيث الناتج المحلي الإجمالي. وهناك حوالي 23 دولة حريصة على الانضمام، بما في ذلك الجزائر ومصر وإثيوبيا والسنغال. معايير التوسع هي موضوع للمناقشة في الاجتماع.

لماذا تريد دول أفريقية الانضمام إلى بريكس؟

في خطاب ألقاه عشية القمة، أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا أن جنوب أفريقيا تدعم توسع البريكس والشراكة مع الدول الأفريقية الأخرى، والتي من خلالها "يمكن للقارة أن تفتح الفرص لزيادة التجارة والاستثمار وتطوير البنية التحتية".

ويرى رئيس جنوب أفريقيا أن التوسع من شأنه أن يلبي "الرغبة المشتركة في إقامة نظام عالمي أكثر توازنا".

وتزايدت التوترات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا بشأن علاقات بريتوريا الوثيقة مع موسكو. واتهم السفير الأمريكي مؤخرا جنوب أفريقيا بتزويد روسيا بالأسلحة. وأصر رامافوسا على أن بلاده لن تنجر إلى منافسة بين القوى العالمية.

وقال في خطابه: "خلال الحرب الباردة، تم تقويض استقرار وسيادة العديد من الدول الأفريقية بسبب تحالفها مع القوى الكبرى". "لقد أقنعتنا هذه التجربة بضرورة البحث عن شراكات استراتيجية مع دول أخرى بدلاً من أن تهيمن عليها أي دولة أخرى".

لكن في مواجهة المعارضة الداخلية للشراكة الوثيقة الصريحة مع بوتين، سعى رئيس جنوب أفريقيا إلى التأكيد من جديد على التزام حكومته بالمفاوضات التي تقودها أفريقيا من أجل السلام في أوكرانيا.

وبقدر ما يوجد تصور بأن أفريقيا تسعى إلى إقامة علاقة مع موسكو، لم يشارك سوى 17 رئيس دولة في القمة الروسية الأفريقية التي عقدت في يوليو الماضي.

والأهم من ذلك أن الحضور الأفريقي الكبير في قمة مجموعة البريكس يسلط الضوء على إصرار القارة على إجراء تغييرات في صندوق النقد والبنك الدوليين. قدمت الجزائر طلبا لتصبح عضوا مساهما في بنك التنمية الجديد لدول البريكس بمساهمة قدرها 1.5 مليار دولار، بحسب ما نقلته فورين بوليسي عن شبكة النهار الجزائرية.

وتواجه الجزائر، وهي مورد حيوي للغاز إلى أوروبا منذ الحرب الروسية الأوكرانية، ضغوطا من المسؤولين الأمريكيين لوقف شراء الأسلحة من موسكو. وسعت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى الانضمام إلى مجموعة بريكس من أجل تأمين مصالحها التجارية السيادية مع بكين وموسكو.

ويهدف البنك التابع لبريكس، وهو مؤسسة على غرار البنك الدولي، إلى الوصول لنسبة 30% من الإقراض بالعملات المحلية بحلول عام 2026. ووفقا لرامافوسا، قام البنك بتمويل مشاريع البنية التحتية في جنوب أفريقيا بقيمة 100 مليار راند، أي حوالي 5.3 مليار دولار أمريكي.

وانضمت مصر إلى البنك في فبراير للمساعدة في تخفيف النقص في العملة الأمريكية. وقال وزير التموين علي المصيلحي في يونيو إن مصر تدرس سداد ثمن الواردات من بعض الدول بعملاتها المحلية بدلا من الدولار الأمريكي، ومنها الهند.

ويرى العديد من الزعماء الأفارقة أن هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي تعيق النمو الاقتصادي لدولهم، خاصة بعد أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والحرب الروسية الأوكرانية إلى تعزيز الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية تقريبًا، وزيادة تكلفة استيراد السلع المسعرة بالدولار، وفقا لفورين بوليسي.

وتحرص الصين على رؤية توسع سريع للمجموعة، لأن هذا من شأنه أن يعزز مجال نفوذها. وتشير التقارير إلى أن الهند والبرازيل تعارضان هذا الاقتراح، خوفاً من قبول أي عضو يحمل أجندة تنفير الغرب.

وترى فورين بوليسي أن فوائد الانضمام إلى مجموعة بريكس تتضاءل إلى حد ما مع مواجهة الصين للانكماش الاقتصادي والعزلة التي تواجهها روسيا من الولايات المتحدة والدول الغربية، كما أن نحو 6% فقط من إجمالي تجارة أعضاء بريكس تتم بين هؤلاء الأعضاء وبعضهم.

وأشارت إلى أن نيجيريا، دولة عدم الانحياز وأكبر اقتصاد في أفريقيا، والتي تهتم بالدعوة لإصلاحات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لكنها تدعم أيضًا تعزيز الشراكات الغربية، فكرت في الانضمام إلى مجموعة بريكس. لكن المسؤولين النيجيريين اختاروا، في الوقت الحالي، إعطاء الأولوية للأزمات المحلية المتعددة بدلا من الانضمام إلى التكتل.