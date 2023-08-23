انخفاض أسعار الفول والسكر والجبن وارتفاع اللحوم اليوم في الأسواق

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس والفول المعبأ والسكر والمكرونة والجبن الأبيض والرومي، في الأسواق اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل ارتفعت أسعار زيت الذرة والأرز السائب واللحوم والدواجن.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.54 جنيه، بانخفاض 86 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 37.64 جنيه، بانخفاض 1.32 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.53 جنيه، بانخفاض 37 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.35 جنيه، بانخفاض 4.94 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 24.06 جنيه، بانخفاض 3.19 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.86 جنيه، بانخفاض 1.2 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 46.88 جنيه، بانخفاض 17 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 77.93 جنيه، بارتفاع 7.4 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.71 جنيه، بارتفاع 14 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 312.85 جنيه، بارتفاع 4.47 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 88.87 جنيه، بارتفاع 1.8 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.75 جنيه، بارتفاع 1.05 جنيه.

كيلو الفول السائب: 36.88 جنيه، بانخفاض 3 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 103.69 جنيه، بانخفاض 1.31 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 187.85 جنيه، بانخفاض 13.47 جنيه.

لتر اللبن السائب: 21.86 جنيه، بارتفاع 31 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 61.08 جنيه، بانخفاض 36 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 29.14 جنيه، بانخفاض 6 قروش.