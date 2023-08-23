انخفاض أسعار الكوسة وارتفاع الخيار البلدي بسوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الكوسة في سوق الجملة بالعبور خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي بسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار الخيار البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 8 جنيهات و11 جنيها.

البصل بين 12 و17 جنيها.

الكوسة بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الجزر بين 7 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 18 و24 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الخيار البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيه.

البامية بين 24 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 9 جنيهات و15 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 9 جنيهات و15 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و57 جنيها.

المانجو الهندي بين 17 و31 جنيها.

المانجو الزبدية بين 16 و22 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.