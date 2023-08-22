جنينة: استفادة مصر من الانضمام لبريكس ستقتصر على جذب الاستثمارات من دوله

كتب- مصطفى عيد:

قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، إن انضمام مصر المحتمل لتكتل بريكس لن ينعكس على مصر باستفادة اقتصادية من التجمع ذاته.

وأضاف جنينة، لمصراوي، أن التكتل هو عبارة عن مجموعة غير رسمية حتى هذه اللحظة، لا تعكس استفادة اقتصادية كبيرة مباشرة من الانضمام إليها.

وانطلقت اليوم الاجتماعات السنوية لتكتل بريكس الاقتصادي، والذي يضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، في مدينة جوهانسبرج وتستمر 3 أيام، ومن المتوقع أن تبحث توسع التكتل وطلبات بعض الدول للانضمام إلى التجمع مثل مصر والسعودية والإمارات وإندونيسيا وغيرها.

وذكر جنينة أن الاستفادة المهمة من انضمام مصر لبريكس، في حال حدوثه، تتمثل في توطيد العلاقات الثنائية مع الدول المنضمة لهذا التجمع من خلال التواصل معها خلال حضور الاجتماعات السنوية للتكتل، والتي يجب أن تتركز على تحسين العلاقات فيما يتعلق بالاستثمار بشكل أكبر بكثير من التجارة.

وأوضح أن الميزان التجاري لمصر مع كل الدول المنضمة للتكتل يسجل عجزا لمصر في العلاقات التجارية بين الجانبين، وبالتالي تنمية الصادرات والتجارة لا يجب أن يكون الهدف الأهم للانضمام لهذا التكتل، بل الاستثمار.

ويحظى الاجتماع السنوي للتكتل هذا العام بجنوب أفريقيا بمستوى من الاهتمام الدولي نادرًا ما شهده منذ تشكيل المجموعة لأول مرة قبل 14 عامًا، على حد وصف موقع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

ويأتي بحث مجموعة الدول الخمس الأعضاء توسيع التكتل، في ظل طموحها إلى أن يصبح بديلاً جيوسياسيًا للمنتديات الأخرى التي يقودها الغرب مثل مجموعة السبع.