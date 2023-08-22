ڤاليو تعتزم إصدار سندات توريق بمليار جنيه وتدرس التوسع في أسواق جديدة
كتب- علاء حجاج:
قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية، إن الشركة تدرس في الوقت الحالي التوسع في عدد من الأسواق.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم بمقرها لإعلان تغيير علامتها التجارية ضمن خطتها للتحول لمؤسسة تكنولوجيا خدمات مالية.
ودمجت ڤاليو منتجات وخدمات باي ناس تحت علامتها التجارية، ويتم الآن تقديم الخدمات المخصصة للشركات (B2B) تحت اسم "ڤاليو بيزنس".
وقال وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، إن الشركة بصدد تنفيذ عملية توريق بقيمة مليار جنيه في سبتمبر المقبل لتمويل توسعاتها.
وأضاف أن الشركة نجحت في التوسع بنطاق أعمالها لتشمل خدمات الاسترداد النقدي من خلال الحصول على قيمة الفواتير نقدًا وحلول الادخار والمنتجات الاستثمارية ومنصة خدمات إدارة الموظفين، وغيرها من الخدمات.
كما سيتم تقديم المنصات والبرامج الخاصة بالشركة مثل شقلباظ ومعاك وفاميلي وغيرها من المنتجات من خلال التطبيق الخاص بالشركة، وفقا لحسونة.
وأوضح حسونة، خلال المؤتمر الصحفي، أن قطاع خدمات حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) شهد نموا بشبكة التجار، حيث تجاوز عدد شبكة المتاجر ومقدمي الخدمات أكثر من 5500 عبر أكثر من 1500 منصة للتجارة الإلكترونية، وأكثر من مليون عميل نشط على التطبيق الإلكتروني.
وقال إن إجمالي قيمة البضائع المباعة تضاعف إلى 5.8 مليار جنيه بنهاية عام 2022، مقابل 2.4 مليار جنيه خلال عام 2021
سوق مصراوى
-
بقسط شهري يبدأ من 175 جنيها.. أفضل ثلاجة 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات موضة الفساتين للنساء في صيف 2023.. بأسعار تبدأ من 159 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أواني طهي جرانيت وتيفال 2023 تبدأ من 249 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كابل USB لشحن الهواتف الذكية يبدأ سعره من 42 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أنواع ماكينات القهوة والشاي بخصم حتى 23%تفاصيل
-
تبدأ من 140 جنيها.. أفضل أسعار "شنط المدارس" للعام الدراسي الجديدتفاصيل
فيديو قد يعجبك: