البورصة ترتفع 1.65% في نهاية تعاملات اليوم الاثنين
كتب- أحمد والي:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.65% إلى مستوى 18217 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة 1.14%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.2%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 67.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 17.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 85.7 مليون جنيه.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.63% إلى مستوى 17920 نقاط، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.
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