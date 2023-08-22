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غدا.. التصديري للصناعات الكيماوية يشارك في ملتقى التشبيك لدعم المصنعين

02:51 م الثلاثاء 22 أغسطس 2023

المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة

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كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن مشاركته بملتقى التشبيك ومقدمي الخدمات مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، غدا الأربعاء.

ووفقا لبيان من المجلس اليوم الثلاثاء، دعا مركز تنمية الأعمال بجمعية مستثمري مدينة السادات، المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة للمشاركة بملتقى التشبيك، للقاء مقدمي خدمات القطاع الصناعي بمدينة السادات.

ويشارك المجلس في الفاعلية بهدف مساعدة الشركات وتقديم كافة الخدمات الخاصة بالتصدير للمنشآت الصناعية بمدينة السادات، وكذلك التشبيك بين الموردين والعملاء المحليين للمنتجات المختلفة حيث يستهدف الملتقى الشركات في العديد من القطاعات المدرجة بالصناعات الكيماوية مثل منتجات البلاستيك والمطاط والمنتجات الكيماوية المتنوعة والعضوية وغير العضوية والأسمدة والمبيدات، حسبما ذكر البيان.

وبحسب البيان، ينفذ الملتقى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ كجزء من مشروع تطوير القطاع الخاص الذي تنظمه الوكالة من خلال مشروعي الابتكار في القطاع الخاص ومشروع شراكات العمل والترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة.

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