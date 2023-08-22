مصر تطالب بزيادة نفاذ السلع الزراعية لأسواق الاتحاد الأوروآسيوي

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كتبت- شيرين صلاح:

قال بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء، إن مصر طالبت زيادة مزايا نفاذ السلع الزراعية والزراعية المصنعة وكذا منهجية تحرير التجارة في السلع الصناعية.

إلى أسواق الدول الأعضاء بالاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي.

ووفقا للبيان، تم تبادل المقترحات والعروض في هذا الشأن بما يحقق المنفعة لكلا الطرفين من الاتفاقية مع الأخذ في الاعتبار عدم الإضرار بالصناعة الوطنية المصرية.

جاء ذلك في إطار استكمال المفاوضات الخاصة بمشروع اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي والذي يضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وأرمينيا وقيرغستان وكازاخستان.

وعقدت المفاوضات بالعاصمة الروسية موسكو فعاليات الجولة السادسة للمفاوضات الخاصة بمشروع الاتفاق بمشاركة وفد من وزارة التجارة والصناعة، حيث ترأس الجانب المصري الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية، وذلك بمشاركة خبراء من الجانبين بمجموعات العمل المعنية بموضوعات التجارة في السلع والمعالجات التجارية وقواعد المنشأ والتعاون القطاعي، وفقا للبيان.

كما أحرزت المفاوضات تقدماً ملموساً فيما يتعلق بقواعد المنشأ حيث تم الانتهاء من مناقشات نصوص الأحكام العامة بالفصل الخاص بقواعد المنشأ، على أن يتم مناقشة القواعد التفصيلية من خلال اجتماعات افتراضية قبل الجولة القادمة، وفقا للبيان.

وبحسب البيان، تم التوصل إلى التوافق في العديد من المواد الخاصة بفصل المعالجات التجارية خلال مناقشات مجموعة العمل الخاصة بقضايا المعالجات التجارية، وكذا الانتهاء من نصوص الفصل الخاص بالتعاون القطاعي في مشروع الاتفاق خلال مناقشات مجموعة العمل المشتركة المعنية بالتعاون القطاعي.

واتفق الجانبان على الخطوات المستقبلية لاستكمال التفاوض بشأن نصوص وأحكام الموضوعات المتبقية من خلال عقد اجتماعات عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" لمجموعات العمل المشتركة وتبادل العروض والمطالب للتخفيضات الجمركية التي سيتم تبادلها في إطار الاتفاق المقترح، وكذلك استكمال المفاوضات في الموضوعات التي لم يتم الانتهاء منها، بحسب البيان.