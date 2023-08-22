الإحصاء: تراجع معدل البطالة إلى 7% خلال الربع الثاني من 2023

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع معدل البطالة إلى 7% خلال الربع الثاني من عام 2023 من إجمالي قوة العمل، بتراجع 0.1% عن الربع السابق، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

وأوضح البيان، أن حجم قوة العمل خلال الربع الثاني من 2023 بلغ نحو 30.97 مليون مقابل 30.57 مليون فرد خلال الربع السابق، بنسبة زيادة 1.3%.

وبلغت قوة العمل فى الحضر خلال الربع الثاني من عام 2023 نحو 13.38 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 17.59 مليون فرد، وفقا للبيان.

وعلى مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25.51 مليون فرد للذكور، وسجلت قوة العمل للإناث 5.46 مليون فرد.

وأرجع بيان الإحصاء ارتفاع قوة العمل إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 400 ألف مشتغل خلال الربع الحالى من عام 2023 عن الربع السابق، وانخفاض أعداد المتعطلين بمقدار ألفي متعطل، مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 398 ألف فرد.

وأوضح البيان، أن عدد المتعطلين سجل نحو 2.17 مليون متعطل بنسبة 7% من إجمالى قوة العمل "1.23مليون ذكور، و941 ألف إناث) مقابل 2.17 مليون متعطل عن الربع السابق 2023 بانخفاض ألفي متعطل مقارنة بالربع السابق.

وسجل عدد المشتغلين نحو 28.8 مليون فرد خلال الربع الثاني من 2023 مقابل 28.4 مليون فرد في الربع السابق، بنسبة ارتفاع 1.4%، بحسب البيان.

وبلغ عدد المشتغلين فى الحضر 12.02 مليون مشتغل، بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف نحو 16.78 مليون مشتغل، حسبما ذكر البيان.