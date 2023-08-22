أمان: تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وانفراجة أكبر خلال أسابيع

كتبت- شيرين صلاح:

قال هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، لمصراوي، إن هناك تراجعا في الأسعار غير الرسمية لمنتجات الشركة من السجائر بنحو 20 جنيها "للعلبة الواحدة" خلال الأيام الماضية بالأسواق.

وأضاف أمان أن متوسط سعر علبة السجائر من صنف كليوباترا انخفض منذ الأسبوع الماضي إلى 40 جنيها مقابل 60 جنيها.

وأوضح أن الشركة بدأت منذ بداية الأسبوع الماضي في زيادة الكميات المنتجة للأسواق، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار، تزامنا مع جهود الحكومة بالحملات على أماكن تخزين السجائر.

وبحسب أمان، على الرغم من تراجع متوسط سعر علبة السجائر فإنه ما زال أعلى من مستواه الرسمي، مشيرا إلى أن الشركة تطرح العلبة بسعر 24 جنيها للمستهلك.

وذكر أن الشركة بدأت في ضخ كميات أكبر من السجائر بعد حملات تفتيش من الحكومة على التجار، لأن ضخ الكميات إذا حدث قبل هذه الحملات كان سيخزنها بعض التجار أيضا كما كان يحدث، لأن سبب المشكلة في الأصل هو تخزين بعض التجار للسجائر.

وشنت وزارة الداخلية حملات مكثفة على عدد من المناطق، وذلك للتصدي لجشع التجار الذين يقومون بحجب السجائر خلال الأسابيع الأخيرة.

ووفقا لقول أمان، فإن حل الأزمة يحتاج تضافر الجهود من التجار بعدم تخزين السلعة، ومن المستهلك أيضا بعدم التكالب على الشراء، بالإضافة إلى جهود الحكومة لضبط السوق مع زيادة ضخ الكميات المنتجة من الشركة.

وتوقع أمان حدوث انفراجة في أزمة السجائر خلال الأسابيع المقبلة مع زيادة حملات التفتيش من قبل الحكومة.

وشهدت الأسواق خلال الفترة الماضية ارتفاعات كبيرة في الأسعار غير الرسمية لعدد من منتجات السجائر الشعبية والأكثر تداولا بين المدخنين في مصر، وسط اختفاء بعض هذه الأنواع في عدد من مناطق الجمهورية.