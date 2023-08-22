الصناعات الهندسية تبحث مع العربية للتصنيع نتائج اختبارات محابس البوتاجاز

كتبت- شيرين صلاح:

بحثت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات برئاسة محمد المهندس مع ممثلي الهيئة العربية للتصنيع نتائج اختبارات تصنيع محابس البوتجاز من قبل الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (مصنع ABD) التابع للهيئة، وذلك بعد استلام العينات من ممثلي الشركات المصنعة للبوتجاز في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع أجرته الغرفة مع ممثلي الهيئة العربية للتصنيع، بحسب بيان من الغرفة اليوم الثلاثاء.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الغرفة والشركات والمصانع المصرية تهدف إلى خفض الفاتورة الاستيرادية من محابس البوتجاز بعد إنتاجه بتصميم وتصنيع مصري بالهيئة العربية للتصنيع.

وأكد المهندس على أن الهدف من هذا الاجتماع هو معرفة نتائج اختبار محابس الأمان بعد استلام عينات المحابس للوصول إلى نتيجة مرضية تفخر بها الصناعة المصرية لتفادي المعوقات وتلقي المقترحات للوصول إلى منتج نهائي متكامل.

وأضاف أن ذلك يأتي بهدف توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة الصناعات الهندسية والهيئة العربية للتصنيع لتوفير المحابس بالمواصفات العالمية.

وعرض المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية ملخص للاجتماعات السابقة واستعرض ما تم خلال الاجتماعات السابقة بخصوص محابس الأمان، وما انتهت إليه الاجتماعات التي توالت للوقوف على نتائج اختبار عينات محابس الأمان داخل معامل الشركات المختلفة.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل مستشار رئيس مجلس إدارة مصنع abd التابع للهيئة العربية للتصنيع إلى أنه جاء اختيار محبس الأمان ليتم تعميق التصنيع المحلي بدلاً من استيراده، وذلك بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية مؤكدا على أن جميع الحضور هم شركاء لهذا العمل .

وأوضح أنه تم العمل على إنتاج محبس البوتجاز من خلال خط الإنتاج القديم وبمجرد الانتهاء من التصميم تم البدء في إصدار العينات الأولية واختبارها في إيطاليا، ومن ثم الاستعانة بمعامل الشركات المصرية لاختبارها، مؤكدا على أنه سوف يتم استيراد الماكينات الحديثة فور لبدء هذا المشروع.

وناقش المشاركون بالاجتماع عددا من الاختبارات الفنية التي تم إجراؤها على العينات منها اختبار التسريبات و اختبار الأداء والتشغيل و اختبار درجة حرارة المحبس.

وتم وضع جميع الملاحظات من قبل مصنعي البوتجاز في عين الاعتبار والعمل عليها ليتم دراستها وتفاديها من قبل مصنع الهيئة.

وأكد اللواء ياسر عطية نائب رئيس مجلس إدارة abd المنتج لمحبس البوتجاز والتابع للهيئة العربية للتصنيع على الالتزام الكامل لتحقيق الجودة المطلوبة وتعميق التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية لهذا النوع من المحابس وسيتم عرض نتائج الاختبارات على رئيس مجلس ادارةً الهيئة العربية للتصنيع لبدء ضخ الاستثمارات اللازمة لبدء الإنتاج الكمي.

شارك في الاجتماع كل من المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية والمهندس عصام غبريال مستشار رئيس مجلس إدارة مصنع abd، والمهندس أحمد فرج رئيس قطاع الجودة، والمهندس محمد صفوت مدير مشروع تصنيع الصمامات .