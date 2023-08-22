20 جنيها.. شعبة القصابين: انخفاض جديد في أسعار اللحوم بالأسواق
كتبت- دينا خالد:
قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار اللحوم الحمراء شهدت تراجعا جديدا في الأسواق بنحو 20 جنيها في الكيلو خلال آخر أسبوعين.
وأضاف عبد الباسط أن سعر الكيلو يتراوح في الأسواق بين 280 و330 جنيها، باختلاف المناطق والقطعيات، مقابل 300 و350 جنيها قبل أسبوعين.
كانت أسعار اللحوم انخفضت بنحو 20 جنيها في بداية أغسطس الجاري، مقارنة بالأسعار في موسم عيد الأضحى، بحسب تصريح سابق لعبد الباسط لمصراوي.
وأرجع انخفاض الأسعار إلى ضعف الإقبال وحالة الركود الشديدة التي شهدها القطاع بعد موسم عيد الأضحى، نتيجة اكتفاء المواطنين منها بعد موسم الأضاحي، وهو ما دفع الأسعار للانخفاض.
وقفزت أسعار المواشي البلدية خلال عام بأكثر من 100% في الكيلو القائم، نتيجة لارتفاع الأعلاف ونقص المعروض من الماشية، وهو ما دفع أسعار اللحوم للارتفاع للضعف، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين بشعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.
سوق مصراوى
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