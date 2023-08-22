انخفاض أسعار الخيار والجزر والكوسة والفلفل بسوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الكوسة والجزر والباذنجان البلدي والفلفل الرومي والحامي والخيار البلدي والصوب في سوق الجملة بالعبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي بسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 8 جنيهات و11 جنيها.

البصل بين 12 و17 جنيها.

الكوسة بين 7 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الجزر بين 7 و10 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفاصوليا بين 18 و24 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه، بانخفاض جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و10 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 8 جنيهات و14 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات، بانخفاض جنيه.

البامية بين 24 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 9 جنيهات و15 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 9 جنيهات و15 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و57 جنيها.

المانجو الهندي بين 17 و31 جنيها.

المانجو الزبدية بين 16 و22 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.