صادرات الصناعات الغذائية ترتفع إلى 2.6 مليار دولار في أول 7 أشهر من 2023

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع صادرات القطاع في أول 7 أشهر من عام 2023 بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لبيان من المجلس اليوم الثلاثاء، سجلت صادرات القطاع في الفترة من يناير حتى يوليو 2023 نحو 2.6 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار في عام نفس الفترة من عام 2022، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 بقيمة 1361 مليون دولار تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 13%، وفقا لبيان المجلس.

ويليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 513 مليون دولار بنسبة نمو 8%% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات، ثم الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 190 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 15%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 133 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 15%، وباقي المجموعات الدولية بقيمة 398 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر السبعة الاولى من عام 2023 فقد احتلت السودان المركز الأول بقيمة 242 مليون دولار وبنسبة نمو 147% وقيمة نمو 144 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، ويليها السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 205 مليون دولار ونسبة تراجع 10%.

وجاءت في المركز الثالث فلسطين بقيمة 144 مليون دولار ونسبة نمو 30%، ليبيا بقيمة 140 مليون دولار ونسبة نمو 24%، وفي المركز الرابع أمريكا بقيمة 133 مليون دولار ونسبة تراجع 15%، ثم الأردن بقيمة 105 مليون دولار ونسبة تراجع 4%، ثم إيطاليا بقيمة 102 مليون دولار ونسبة نمو 50%.

وفي المركز السابع جاءت اليمن بقيمة 93 مليون دولار ونسبة نمو 8%، ثم هولندا بقيمة 85 مليون دولار ونسبة نمو 10%، ثم الصين بقيمة 84 مليون دولار ونسبة تراجع 6%، العراق بقيمة 71 مليون دولار ونسبة نمو 1%.

والمركز الحادي عشر جاءت الإمارات بقيمة 67 مليون دولار ونسبة نمو 10%، أسبانيا بقيمة 66 مليون دولار ونسبة نمو 59%، ثم ألمانيا بقيمة 64% ونسبة تراجع 8%، ثم سوريا في المركز الخامس عشر بقيمة 60 مليون دولار ونسبة تراجع 15%، وفقا للبيان.

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة صادرات 242 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 144 مليون دولار، يليها إيطاليا بقيمة صادرات 102 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 34 مليون دولار.

وجاءت بعدهم فلسطين بقيمة صادرات 144 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 33 مليون دولار، ثم ليبيا بقيمة صادرات 140 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 27 مليون دولار، ثم إسبانيا بقيمة صادرات 66 مليون دولار وقيمة زيادة 25 مليون دولار، حسبما ذكر البيان.

وجاءت البرازيل في المركز السادس بقيمة صادرات 35 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 24 مليون دولار، ومدغشقر بقيمة صادرات 26 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 17 مليون دولار، والصومال بقيمة صادرات 18 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 12 مليون دولار، وهولندا بقيمة صادرات 85 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 7 مليون دولار.

وجاءت اليمن في المركز العاشر بقيمة صادرات 93 مليون دولار وقيمة زيادة 7 مليون دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة صادرات 67 مليون دولار وقيمة زيادة 6 مليون دولار، غانا بقيمة صادرات 9 مليون دولار وقيمة زيادة 6 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا بقيمة صادرات 15 مليون دولار وقيمة زيادة 6 مليون دولار، ثم فرنسا بقيمة صادرات 31 مليون دولار وقيمة زيادة 5 مليون دولار، وفى المركز الخامس عشر بولندا بقيمة صادرات 44 مليون دولار وقيمة زيادة 5 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022.

وذكر البيان، أن أهم السلع الغذائية التي تم تصديرها خلال الأشهر السبعة الأول من عام 2023 في المركز الأول الدقيق منتجات المطاحن بقيمة 260 مليون دولار، المركز الثاني السكر بقيمة 252 مليون دولار، والمركز الثالث الفراولة المجمدة بقيمة 229 مليون دولار.

وفي المركز الرابع جاءت أغذية محضرة للحيوان بقيمة 126 مليون دولار، والمركز الخامس الخضار المجمد بقيمة 119 مليون دولار، ثم بسكويت ومحضرات أساسها الحبوب بقيمة 113 مليون دولار، ثم محضرات غذائية متنوعة بقيمة 112 مليون دولار.

وفي المركز الثامن جاءت الشيكولاته بقيمة 101 مليون دولار، عصائر بقيمة 51 مليون دولار، ثم محضرات خضر ومعلبات 91 مليون دولار، ثم خمائر بقيمة 82 مليون دولار، زيتون مخلل بقيمة 72 مليون دولار، والتبغ وبدائل التبغ المصنعة بقيمة 64 مليون دولار، وزيوت طعام بقيمة 64 مليون دولار، مركزات الطماطم بقيمة 58 مليون دولار، حسبما ذكر البيان.