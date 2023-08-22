عروض أجنبية لشراء 30% من أسهم "القابضة الكيماوية" في "إيسترن كومباني"

كتب- مصطفى عيد:

تلقت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عددا من العروض من مستثمرين أجانب لشراء حصة لا تتجاوز 30% من إجمالي حصتها في الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" والبالغة حوالي 50.95% من أسهم الشركة.

جاء ذلك خلال إفصاح للشركة الشرقية في البورصة اليوم، ردا على الأخبار المتداولة عن عروض لشراء حصة من أسهم الشركة، ويأتي هذا الرد بعد تواصل الشركة مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بشأن هذه الأخبار.

وتدرس حاليا الشركة القابضة للصناعات الكيماوية العروض التي تلقتها، وتتفاوض مع مقدميها لاختيار أفضلها، بحسب البيان الذي أشار إلى أن تنفيذ الصفقة مرتبط إجراء الفحص النافي للجهالة.

وأوضحت الشركة القابضة أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدولة بشأن برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة وتعزيز فرص الاستثمار والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة.

وأكدت الشركة أنه سيتم الإفصاح عن التطورات الجديدة بمجرد الاستقرار على العرض الأفضل والمناسب.

كانت الشركة الشرقية طرحت حصة إضافية بنحو 4.5% من أسهمها في البورصة المصرية في مارس 2019 ضمن برنامج للطروحات الحكومية.

وتأسست الشركة الشرقية في عام 1920، وهي شركة مقيدة في البورصة المصرية ويبلغ رأس مالها المرخص به 3 مليارات جنيه، والمصدر والمدفوع 2.250 مليار جنيه.

وتنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية 70% مقابل 30% للشركات الأجنبية الأخرى.