قفزة في أسعار الحديد اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، كما ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35492 جنيها، بزيادة 1035 جنيها.

سعر طن حديد عز: 36829 جنيها، بزيادة 1288 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1941 جنيها، بزيادة 53 جنيها.