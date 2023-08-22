كشف بترولي جديد في منطقة امتياز بخليج السويس

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة كايرون Cheiron تحقيق كشف بترولي جديد في منطقة امتياز جيسوم -طويلة غرب في خليج السويس، بحسب بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن إدارة العمليات بالحقل تتم من شركة بتروجلف مصر المشتركة، نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50%، والشركاء (كايرون-بيكو وكوفبيك) بنسبة 50%.

وأوضح أنه تم تحقيق الكشف من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالي "GNN-11"، وصادف البئر 165 قدمًا من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين النوبة وترجع الى ما قبل العصر الميوسين.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على تكوين النوبة الحامل للزيت الخام في منطقة الامتياز ، ويتواجد الخزان الرئيسي المنتج بالحقل في تكوين نوخل، وفقا للبيان.

وتم حفر البئر من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر والتي تم تركيبها مؤخرًا في حقل شمال جيسوم الشمالي وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميًا، بحسب البيان.

وذكر البيان أنه نتيجة للبئر الجديدة وبرنامج الحفر الناجح الذي تم اجراؤه حتى الآن في الحقل، بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام حوالي 23 ألف برميل يومياً مقارنة بنحو 4 آلاف برميل يومياً قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي.

وأضاف أن البئر هي رابع بئر يتم الانتهاء منها من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر ، ويمكن حفر 3 آبار أخرى من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر وسيتم استخدامها لاستكمال المرحلة الحالية من برنامج الحفر الاستكشافي وتنمية منطقة الامتياز.

بالاضافة إلى ذلك، تخطط كايرون وكوفبيك لحفر عدد إضافي من الآبار الاستكشافية في منطقة الامتياز، والتوسع في نشاط تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي GNN، وفقا للبيان.