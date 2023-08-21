سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يهبط بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء، وانخفض الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1493 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1920 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2240 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 نحو 2560 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 17920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا نحو 1888 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 1.16 دولار بنسبة 0.06% مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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