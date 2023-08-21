تصل إلى 4 جنيهات.. زيادة جديدة بسعر كيلو اللبن الجاموسي في أغسطس

كتبت- دينا خالد:

قال إيهاب شرابية، نائب رئيس شعبة الألبان، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار اللبن الجاموسي الطبيعي السائب ارتفعت في الأسواق في آخر 20 يوما بين جنيهين و4 جنيهات للكيلو الواحد.

وأضاف شرابية أن سعر كيلو اللبن الجاموسي جملة ارتفع إلى بين 25 و26 جنيها، ليباع اليوم في الأسواق بنحو 30 جنيها، مقابل بين 26 و28 جنيها للكيلو في بداية الشهر الجاري.

وأرجع شرابية ارتفاع الأسعار إلى قلة المعروض من اللبن خلال فصل الصيف، فضلا عن نقص المعروض من المواشي بعد موسم عيد الأضحى، وارتفاع تكلفة التربية في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف.

وأوضح أن اللبن الجاموسي هو النوع الذي يستخدم للشرب، أما اللبن البقري فهو يستخدم لصناعة الجبن والزبد.

كان حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، قال لمصراوي في بداية الشهر الجاري، إن سعر كيلو اللبن الجاموسي السائب ارتفع 6 جنيهات للكيلو في الأسواق خلال فترة شهر.