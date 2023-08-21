مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة في ختام تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.63% إلى مستوى 17920 نقطة، مع ختام تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة 0.92%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.55%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 93.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 49.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 44.1 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.36% إلى مستوى 18033 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.