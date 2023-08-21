مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة في ختام تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.63% إلى مستوى 17920 نقطة، مع ختام تعاملات اليوم الاثنين.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة 0.92%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.55%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 93.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 49.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 44.1 مليون جنيه.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.36% إلى مستوى 18033 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.
سوق مصراوى
-
أفضل أواني طهي جرانيت وتيفال 2023 تبدأ من 249 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كابل USB لشحن الهواتف الذكية يبدأ سعره من 42 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أنواع ماكينات القهوة والشاي بخصم حتى 23%تفاصيل
-
تبدأ من 140 جنيها.. أفضل أسعار "شنط المدارس" للعام الدراسي الجديدتفاصيل
-
بـ 14 جنيها شهرياً.. مراوح بالتقسيط لمواجهة حر الصيفتفاصيل
-
طريقة عمل حلى بياض الثلج بدون فرن بأقل تكلفةتفاصيل
فيديو قد يعجبك: