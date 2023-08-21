الملا يبحث مع سفير كوريا تطوير العلاقات بمجالي البترول والطاقة الخضراء

كتب- أحمد والي:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، سبل تطوير العلاقات المصرية الكورية في مجالات البترول، والغاز الطبيعي، والطاقة الخضراء، وفقا لبيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وقال الملا، خلال اللقاء، إن ما يشهده مجال البترول من تطورات ملموسة، يهيئ فرصا متنوعة للعمل المشترك مع الشركات الكورية، في شتى مجالات البترول والغاز.

وأشار الملا إلى أهمية بحث فرص التعاون بين الجانبين في الطاقات المتجددة والخضراء في ظل الخبرات المتميزة للشركات الكورية في هذا المجال.

كما أكد أهمية التعاون في مجال تطوير العنصر البشري، ولا سيما في ظل البرامج التدريبية المتطورة التي توفرها كوريا الجنوبية، ويحرص قطاع البترول على استفادة الشباب العاملين منها.

وأعرب السفير الكوري عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر، وتنمية أعمال الشركات الكورية، خاصة في قطاعات الطاقة والبترول والغاز الطبيعي.

كما أشاد السفير بالنمو الكبير في المشروعات والاستثمارات خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أنه يلمس اهتماما مشتركا من مصر لتطوير التعاون مع كوريا الجنوبية.

وقال السفير إن قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لها، تمثل عامل جذب للاستثمارات والشركات الكورية، وإن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل ركيزة مهمة للتعاون الإقليمي، والدولي في مجال الغاز الطبيعي، وإن بلاده تقدر الدور المهم لهذا المنتدى.

وأكد السفير وجود فرص للتعاون في مجال وقود السفن الأخضر في ظل التكنولوجيات الكورية المتطورة في هذا المجال.

حضر اللقاء علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وأشرف عبد الله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني.