سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يعود إلى الارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

عاد سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر إلى الارتفاع بمنتصف التعاملات، وزاد سعر جرام الذهب 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يعاود الارتفاع بنفس القيمة بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1500 جنيه للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1929 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2250 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 2571 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1889 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 63 سنتا بنسبة 0.03% مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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