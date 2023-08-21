رئيس جديد لـ "جنوب الوادي".. حركة تنقلات جديدة بشركات قطاع البترول

كتب- مصطفى عيد:

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وتكليفات شملت رؤساء ونواب وعضوا منتدبا لشركات قطاع البترول، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة إن هذه الحركة تهدف إلى دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها.

وشملت الحركة المناصب الآتية:

- المهندس أشرف بهاء الدين أبو الفتوح رئيساً لمجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

- المهندس محمد عبد الفتاح عبد العزيز خضير نائباً لرئيس الشركة للتخطيط ومشروعات الغاز وتنمية الأعمال وعضواً بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

- المهندس محمد علي محمد عبادي نائباً لرئيس الشركة لتحول الطاقة والاستدامة بالشركة المصرية للغازات الطبيعية (إيجاس).

- المهندس محمد عبد المنعم صالح نصر نائباً لرئيس الشركة للتخطيط والمشروعات وعضواً بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم).

- المهندس وائل محمد محمد رزق عيش رئيساً لمجلس إدارة شركة القاهرة لتكرير البترول.

- صلاح جابر رزق بهنسي رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور).

- المهندس خالد إبراهيم محمد حسن رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة للصيانة (صان مصر).

- المهندس إبراهيم عبد الوهاب إبراهيم مطاوع رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت).

- المهندس سيد الراوي محمود عبد الله رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (إنربك).

- المهندس أحمد محمود محمد السيد رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو).

- المهندس محمد السيد صبحي منصور عامر رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للإضافات البترولية (أكبا).

- هشام ریاض حسین سلیمان رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو).

- المهندس هشام عبد الحميد لبيب البكل رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول (ميدتاب).

- المهندس محمد عبد الرازق محمد السعداوي عضوا منتدبا لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات.

كما أصدر وزير البترول حركة تكليفات وتنقلات أخرى شملت نواب ومديري عموم للشئون الإدارية ومديراً عاماً للموارد البشرية بشركات قطاع البترول، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها، وشملت الحركة المناصب الآتية:

- خالد أحمد عبد العزيز متولي نائبا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

- محمد عبد المعز الشعراوي محمد نصار مديراً عاماً للشئون الإدارية بشركة بدر الدين للبترول.

- محمد مصطفی محمد سيد مديراً عاماً للشئون الإدارية بشركة عجيبة للبترول.

- سارة محمد سعيد زعلوك مديراً عاماً للموارد البشرية بشركة مصر للصيانة (صان مصر).

- محمد ممدوح محمد رشاد عزمي مديراً عاماً للشئون الإدارية بالشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول (بتروسبورت).