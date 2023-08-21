تعتزم ضخ 1.4 مليار دولار.. الملا يبحث مع أباتشي خطط زيادة إنتاج البترول

كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية والوفد المرافق له، خطط وبرامج الشركة للاستكشاف وحفر الآبار، وخططها لزيادة حجم أعمالها في البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز من مناطق امتيازها بالصحراء الغربية

وبحسب بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الاثنين، شهدت مناطق امتياز الشركة بالصحراء الغربية خلال الفترة الأخيرة تنفيذ برنامج حفر مكثف للآبار وتنميتها، مما ساهم في التغلب على التناقص الطبيعي في الآبار وزيادة معدلات الإنتاج والتي بلغت حالياً مستويات تتعدى 145 ألف برميل يومياً.

كان كريستمان، قال خلال لقاء أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الشركة تعتزم استثمار نحو 1.4 مليار دولار في مصر خلال العام المقبل، بحسب بيان سابق من رئاسة مجلس الوزراء.

ووفقا لبيان وزارة البترول، ضم وفد الشركة، خلال لقاء الملا، ستيف ريني نائب الرئيس التنفيذي للشركة، وديفيد تشي نائب الرئيس التنفيذي ومدير أباتشي مصر.

وقال الملا إن أباتشي حققت خلال الفترة الأخيرة نجاحات عدة في ظل برنامج حفر الآبار الطموح الجاري تنفيذه في الصحراء الغربية بالتعاون مع قطاع البترول وزيادة معدلات الإنتاج.

وأضاف أن ذلك يمثل حافزا جيدا للشركة لضخ استثمارات إضافية والعمل في مناطق استكشافية جديدة في ظل توافر أجهزة الحفر والتكنولوجيات الجديدة، وتطور وسائل ونظريات الحفر مع وجود احتمالات بترولية مرتفعة في الصحراء الغربية.

وذكر الملا أنه ناقش مع مسئولي أباتشي فرص مد أنشطتها إلى منطقة البحر المتوسط الواعدة للبحث عن الغاز الطبيعي مما يشكل إضافة قوية لمحفظة أعمال أباتشي في مصر.

كما أشار إلى الدور المتميز لنجاح نموذج إعادة الهيكلة في شركتي خالدة وقارون للبترول المشتركتين بين قطاع البترول وأباتشي، وتطبيق قواعد الحوكمة، الأمر الذي أدى لزيادة كفاءة التشغيل وانعكس إيجابا على خفض تكلفة البرميل وزيادة الإنتاج.

وقال جون كريستمان إن نجاحات مشروعات وأنشطة أباتشي الأخيرة التي تعمل في مصر منذ عدة عقود بالصحراء الغربية تشجعها وتزيد من رغبتها في الاستثمار بمناطق امتياز جديدة خاصة مع الخبرات المتراكمة وتقدم التكنولوجيات.

وأضاف أن ذلك يأتي في ظل التعاون والتنسيق المتميز مع قطاع البترول المصري والرؤية المشتركة لتحقيق النجاح، لافتاً إلى أن مصر تسهم بنصيب كبير في نشاط أباتشي على مستوى العالم.

وشهد لقاء وزير البترول مع قيادات الشركة تأكيد أهمية تعظيم استخدام الطاقة الشمسية في كافة مواقع الإنتاج البترولي بديلا للطاقات التقليدية لتوليد الكهرباء، الأمر الذي يسهم في خفض النفقات وكفاءة التشغيل وبالتالي خفض تكلفة البرميل، علاوة على المردود البيئي للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وتعد شركة أباتشي أكبر مستثمر أمريكي في مصر، والتي بدأت أعمالها في مصر منذ نحو 30 عامًا، بحسب ما قاله وزير البترول في لقاء قيادات الشركة مع رئيس الوزراء أمس.