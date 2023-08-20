غرفة القاهرة تنظم ورش عمل للتجار المتعاملين مع الجمارك الأحد المقبل

كتبت- دينا خالد:

تتظم غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن عشري ورش عمل للمتعاملين من المجتمع التجاري مع مصلحة الجمارك المصرية في المجالات المختلفة للعمل الجمركي " تصدير - الاستيراد - التخليص الجمركي" وذلك يوم الأحد المقبل.

وقال أيمن عشري، رئيس غرفة القاهرة التجاربة، إن هذه الورش تتضمن التوضيح والاستفسار عن كل هذه التعاملات وكذلك توضيح منظومة الفاتورة الإلكترونية ومتطلبات التكامل مع منظومة نافذة وذلك في إطار المساهمه في دعم آليات الشفافية بين مصلحة الجمارك والمجتمع التجاري.

ودعا عشري، منتسبي غرفة القاهرة في الأنشطة المختلفة إلى ضرورة الإستفادة من هذه الورش المحدد لها الأحد القادم 27 من أغسطس الجاري في تمام الساعه الحادية عشر صباحاً بقاعة الإجتماعات الكبري بمقر الغرفة التجارية للقاهرة.

وأضاف عشري، أن هذه الورش تأتي ضمن سلسلة الورش التي ستُنظمها الغرفة لمنتسبيها في كافة الموضوعات مع الجهات المعنية المختلفة خلال المرحلة القادمة.