تقرير: 1.4 مليون مستخدم جديد للإنترنت في مصر خلال مايو الماضي

كتب- علاء حجاج:

أظهر تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زيادة عدد مستخدمي الإنترنت بنحو 1.4 مليون مستخدم خلال شهر مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل.

وبحسب تقرير وزارة الاتصالات، بلغ إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في مصر نحو 85.8 مليون مستخدم بنهاية مايو الماضي، مقابل 84.4 مليون مستخدم في أبريل من العام ذاته.

وسجل عدد مستخدمي الإنترنت عبر المحمول أكبر زيادة بين وسائل استخدام الإنترنت، حيث ارتفع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت عبر المحمول من 70.7 مليون مشترك في أبريل إلى 71.9 مليون مستخدم في مايو الماضي، بزيادة قدرها 1.2 مليون مشترك.

وكشف تقرير وزارة الاتصالات عن زيادة في عدد مستخدمي الإنترنت الأرضي بنحو 90 ألف مشترك جديد، حيث ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت الثابت من 11.37 مليون مشترك في أبريل الماضي إلى 11.46 مليون مشترك في مايو الماضي.

وزاد عدد مشتركي الإنترنت من خلال أجهزة USB Modem بنحو 30 ألف مشترك جديد خلال مايو، حيث ارتفع عدد المشتركين من 2.33 مليون مشترك في أبريل إلى 2.36 مليون مشترك في مايو.