شعبة الدواجن: 4 جنيهات انخفاضا في سعر الكيلو.. وتوقعات بمزيد من التراجع
كتبت- دينا خالد:
قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن انخفضت مع بداية الأسبوع الجاري، حيث تراجع سعر الكيلو بنحو 4 جنيهات.
وأضاف السيد أن أسعار الدواجن انخفضت حاليا إلى 56 جنيها للكيلو بالمزرعة مقابل 60 جنيها بالمزرعة يوم الجمعة الماضية.
وبحسب السيد، فإن متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم بالأسواق يتراوح بين 63 و65 جنيها، مقابل 67 و70 جنيها قبل التراجع.
وأرجع السيد عودة انخفاض الأسعار إلى تراجع مستلزمات الإنتاج كالأعلاف، حيث انخفض سعر طن العلف بنحو 500 جنيه أمس ليسجل 21 ألف جنيه.
وتوقع السيد أن تشهد أسعار الدواجن مزيدا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، في ظل توقعات بانخفاض أسعار الأعلاف تزامنا مع موسم حصاد الذرة.
وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.
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