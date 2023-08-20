كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول التعاملات المسائية، عند مستواه بمنتصف تعاملات اليوم، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1500 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1929 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2250 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2571 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 18 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1889 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع الماضي، بتراجع 0.12 دولار بنسبة 0.01% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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