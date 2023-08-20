فوز شركتين ناشئتين مصريتين في مسابقة ريادة أعمال دولية بالهند

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كتب- علاء حجاج:

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع عدد من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات المصرية الناشئة من الفائزين والمشاركين في المسابقة التي أقيمت ضمن فعاليات قمة التحالف الرقمي الإبداعي لمجموعة العشرين G20 في مدينة بنجالور بالهند لدعم الشركات الناشئة والابتكارات.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأحد، من بين هذه الشركات فازت شركة "بوسطة - Bosta" بجائزة أفضل شركة ناشئة في مجال البنية الرقمية المؤمنة، وفازت شركة "موني فيلوز Money Fellows" بجائزة أفضل شركة ناشئة باختيار الجمهور في مجال التكنولوجيا المالية.

جاء ذلك فى ختام مشاركة طلعت فى الاجتماع الوزاري المعني بالاقتصاد الرقمي ضمن مجموعة العشرين بالهند.

وأكد وزير الاتصالات حرص وزارة الاتصالات على دعم الشركات الناشئة وتشجيع الإبداع الرقمي وريادة الأعمال فى كافة أنحاء الجمهورية.

وشارك بالمسابقة 114 شركة ناشئة من 22 دولة تضم أقوى اقتصاديات العالم وتضمنت المسابقة 6 قطاعات رئيسية هي التكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا التعليم، والتكنولوجيا المالية، والبنية الرقمية المؤمنة، والاقتصاد الدائري.

وشارك في المسابقة 5 شركات ناشئة من مصر تم اختيارها من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"؛ حيث أعلن إطلاق دعوة لجميع الشركات الناشئة المصرية لتقديم الطلبات لاختيار شركات ناشئة مبتكرة للمشاركة في المسابقة وفقا لمجموعة من المعايير.

وشملت الشركات المصرية المشاركة بالمسابقة كلا من: شركة "بوسطة- Bosta" في فئة البنية الرقمية المؤمنة، وتعد واحدة من الشركات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية التي تعتمد كليًا على التكنولوجيا، وهدفها الأساسي هو تقديم حلول سهلة ومتطورة لأصحاب المتاجر الإلكترونية لتخزين وشحن وتحليل أداء الشحنات وغيرها من مكان واحد.

وشركة موني فيلوز Money Fellows في فئة التكنولوجيا المالية، والتي توفر تطبيقا متخصصا للجمعيات في مصر يتم من خلاله تقديم حلول مالية للادخار والتخطيط والاقتراض للمستخدمين، ووصل عدد مستخدمي التطبيق إلى 6 ملايين مستخدم، ونجحت الشركة في جذب المستثمرين الأجانب والمصريين بإجمالي قيمة استثمارات بلغ 45 مليون دولار، وفقا للبيان.

كذلك شاركت شركة "شونة - Shunnah" في فئة الاقتصاد الدائري؛ وهي شركة تعمل في مجال التكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الدائري لتحسين سلاسل التوريد في القطاع الزراعي بالأخص في قطاع الحبوب والمدخلات الزراعية.

وشاركت شركة "مزارع - Mozare3" في فئة التكنولوجيا الزراعية، وهي شركة تكنولوجيا زراعية تهدف إلى تلبية الاحتياجات المالية الزراعية وغير الزراعية للمزارعين، وتستهدف الشركة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وتوفر لهم إمكانية الوصول إلى تمويل المدخلات، والاحتياجات الزراعية، والدعم الزراعي، والأسواق.

وشاركت كذلك شركة "رولوجي - Rology" في فئة التكنولوجيا الصحية، والتي تقدم خدماتها لتشخيص وكتابة تقارير الأشعة الطبية عن بُعد Teleradiology من خلال منصة رقمية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتشمل شبكة من نخبة من استشارى الأشعة الموثوقين والمعتمدين في كافة التخصصات الفرعية، وفقا للبيان.

كانت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية دشنت التحالف الرقمي الإبداعي لمجموعة العشرين في ديسمبر الماضي، والذي يعد امتدادا لرابطة الابتكار لمجموعة العشرين وضمن أعمال مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي التابعة للمجموعة.

ويهدف التحالف الرقمي الإبداعي لمجموعة العشرين إلى إبراز الحلول الابتكارية وبناء شبكة من الشركاء المعنيين بالابتكار من رواد الأعمال، والمستثمرين، والشركات، وأصحاب المشروعات في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين والدول المدعوة بهدف دعمهم؛ وذلك في إطار العمل على تقليل الفجوة الرقمية عالميا وتنشيط الاقتصاد العالمي.

واستمرت فعاليات قمة التحالف الرقمي الإبداعي لمجموعة العشرين خلال الفترة من 17 إلى 19 أغسطس؛ بمشاركة شركات تكنولوجية ناشئة من 22 دولة من بينها مصر، بالإضافة إلى دول الولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات، وكندا، وفرنسا، والبرازيل، والمكسيك، وهولندا، وألمانيا، واليابان، وكوريا الجنوبية وتركيا، والهند، ونيجيريا، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وسنغافورة، وإندونيسيا والأرجنتين، وعمان، وموريشيوس.

وأجريت فعاليات المسابقة على مدار يومي 17 و18 أغسطس؛ فيما تضمن اليوم الثالث جولة لجميع الشركات الناشئة المشاركة في المسابقة للاطلاع على بيئة الأعمال في مدينة بنجالور بالهند.