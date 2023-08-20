تشغيل 190 ألف خط محمول جديد في مايو.. و390 ألف مشترك بالهاتف الأرضي

كتب- علاء حجاج:

شهد سوق المحمول تشغيل نحو 190 ألف خط جديد خلال شهر مايو الماضي مقارنة بما كان في نهاية أبريل الماضي، بحسب تقرير حديث لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووفقا للتقرير، ارتفع عدد خطوط المحمول المشغلة في السوق المصري بمقدار 0.18% خلال شهر مايو، ليصل عدد المشتركين إلى 103.09 مليون مشترك بنهاية الشهر مقابل 102.9 مليون مشترك في نهاية أبريل.

وعلى أساس سنوي شهد سوق المحمول نموا بعدد الخطوط بنحو 6.4 مليون خط بنسبة 6.6% خلال مايو الماضي عند مقارنته بنهاية مايو 2022 عندما وصل عدد الخطوط إلى 96.68 مليون خط.

من جانب آخر أظهر تقرير وزارة الاتصالات نموا في عدد مشتركي الهاتف الأرضي خلال شهر مايو بمقدار 2.6% مقارنة بنهاية شهر أبريل.

وزاد عدد مشتركي الهاتف الارضي من 12.21 مليون مشترك في نهاية أبريل 2023 إلى نحو 12.53 مليون مشترك في نهاية مايو الماضي، ما يعني دخول نحو 320 ألف مشترك جديد لسوق الهاتف الأرضي.

وعلى أساس سنوي، زاد عدد مشتركي الهاتف الأرضي بنحو 780 ألف مشترك بنسبة 6.64% خلال مايو الماضي عند مقارنته بنهاية مايو 2022 عندما وصل عدد المشتركين إلى 11.75 مليون خط.