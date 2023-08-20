مصر تستضيف النسخة الأولى من المنتدى الإقليمي لتنمية الاستدامة في سبتمبر

كتبت- دينا خالد:

تنطلق النسخة الأولى للمنتدى الإقليمي السنوي لتنمية الاستدامة خلال يومي السابع والثامن من سبتمبر المقبل في القاهرة برعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

ويأتي المنتدى الإقليمي السنوي لتنمية الاستدامة في نسخته الأولى تحت شعار "حيث تلتقي الاستدامة مع الابتكار" لتقارب الرؤي بين الجهات المعنية بالتنمية المجتمعية الإقليمية، بحسب بيان لشركة أنسباير المنظمة للمنتدى.

ويهدف المنتدى، إلى مناقشة التحديات المجتمعية الراهنة، وفرص التعاون وبناء شراكات لتنفيذ وتطوير مبادرات إقليمية وفقا لأهداف التنمية المستدامة، حيث يُعد فرصة فعالة للتعاون والشراكة مع أفضل الممارسين والمؤسسات.

ويشارك في المنتدى متحدثون وخبراء من مصر ولبنان والأردن والإمارات والسعودية واليونان وألمانيا والهند وهولندا.

ويشهد المنتدى ورش عمل متنوعة مثل تعميم مراعاة المنظور الجنساني، ودور المسؤولية الاجتماعية للشركات بعد الأزمات، والتفكير التصميمي، والمسئولية الاجتماعية الشخصية، والتماسك الاجتماعي بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة.