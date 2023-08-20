صعود جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.36% إلى مستوى 18033 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة 0.35%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 70.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 49 مليون جنيه، وتعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 21.6 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.52% إلى مستوى 17969 نقاط، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.