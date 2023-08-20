66.7 مليار دولار قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر في 10 سنوات

كتبت- شيرين صلاح:

سجلت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 66.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وتضمنت قيمة هذه الاستثمارات 4.2 مليار دولار خلال العام المالي 2013-2014 مقابل 3.8 مليار دولار خلال عام 2012-2013 بنسبة ارتفاع قدرها 11.3%، وارتفعت في 2014-2015 بنسبة 52.7% لتسجل 6.4 مليار دولار، وسجلت 6.9 مليار دولار في عام 2015-2016 بنسبة ارتفاع 8.7% عن العام السابق عليه، وفقا للجهاز.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع هذه الاستثمارات بنسبة 14.4% إلى 7.9 مليار دولار في عام 2016-2017، وانخفضت في 2017-2018 بنسبة 2.7% لتسجل 7.7 مليار دولار، ثم ارتفعت في عام 2018-2019 بنسبة 6.7% إلى 8.2 مليار دولار، ثم عادت للانخفاض مرة ثانية في عام 2019-2020 بنسبة 9.5% مسجلة 7.5 مليار دولار.

وأوضح أنه نتيجة لجائحة كورونا استمرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الانخفاض لتبلغ 5.2 مليار دولار في 2020-2021 بنسبة تراجع 30%، ومع جهود الدولة عادت من جديد للارتفاع لتصل إلى 8.9 مليار دولار في عام 2021-2022 بنسبة زيادة 71.4%.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022-2023 مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021-2022 بزيادة بلغت 2.4 مليار دولار وبنسبة ارتفاع قدرها 75.4%.

وتصدرت السعودية قائمة أعلى عشر دول استثماراً في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022-2023، حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.1 مليار دولار.

وبحسب بيان الإحصاء، جاء في المرتبة الثانية الإمارات بقيمة نحو 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار دولار، ثم لوكسمبرج 705.7 مليون دولار، ثم هولندا 641.4 مليون دولار، ثم الصين 418.6 مليون دولار، ثم سويسرا 388.6 مليون دولار، وأخيراً الكويت 282.2 مليون دولار.

وبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار 31.2 ألف شركة خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 28.5 ألف شركة خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.2%، وفقا للبيان.

وسجلت قيمة رأس المال لهذه الشركات 117.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 84.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 38.3%، بحسب الإحصاء.

واستحوذ المصريون على النصيب الأكبر من قيمة رأس المال للشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار بقيمة 108.9 مليار جنيه خلال عام 2021-2022 بنسبة 92.8% من إجمالي رأس المال، يليهم العرب بقيمة 5.2 مليار جنيه وبنسبة 4.5%، وأخيراً الأجانب 3.2 مليار جنيه وبنسبة 2.7%.

وجاء قطاع الخدمات على رأس قائمة أعلى القطاعات التي تم تأسيس بها شركات خلال العام المالي 2021-2022، حيث بلغ عدد الشركات به 17.1 ألف شركة، يليه قطاع الصناعة بعدد 5.2 ألف شركة، ثم قطاع الإنشاءات بعدد 4.4 ألف شركة، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدد 2.4 ألف شركة، ثم قطاع الزراعة بعدد 1.5 ألف شركة، ثم قطاع السياحة بعدد 496 شركة، وأخيراً قطاع التمويل بعدد 27 شركة.

واستحوذ قطاع شركات الأعمال الإنشائية على النصيب الأكبر من قيمة رأس المال للشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار خلال العام المالي 2021-2022، حيث سجلت قيمة رأس مال الشركات به 57.1 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات 29.3 مليار جنيه، ثم قطاع الصناعة 22.2 مليار جنيه، وفقا للبيان.