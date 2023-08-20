خريطة الأسعار: ارتفاع الجبن وانخفاض اللحوم.. والذهب يعوض خسائر الصباح
كتبت- دينا خالد:
ارتفعت أسعار حديد عز خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق، كما ارتفعت أسعار السكر والفول والجبن، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء، وعاد سعر الذهب في مصر للارتفاع بمنتصف التعاملات.
وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:
أسعار البيض اليوم الأحد في المزرعة
أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)
زيادة بأكثر من 600 جنيه بسعر طن حديد عز اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)
78 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأحد
10 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
ارتفاع أسعار السكر والفول والجبن وانخفاض اللحوم اليوم في الأسواق
سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات
سوق مصراوى
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