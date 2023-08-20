سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

عاد سعر الذهب اليوم الأحد في مصر إلى الارتفاع بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب انخفض مع بداية تعاملات اليوم 10 جنيهات مقارنة بما كان عليه في تعاملات مساء أمس، وذلك قبل أن يرتفع معوضا خسارته بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1500 جنيه للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1929 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2250 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 2571 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 18 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1889 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع الماضي، بتراجع 0.12 دولار بنسبة 0.01% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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