ارتفاع أسعار السكر والفول والجبن وانخفاض اللحوم اليوم في الأسواق

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفول والسكر والعدس المعبأ والجبن والمسلى الصناعي، في الأسواق اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل انخفضت أسعار زيت الذرة كريستال واللحوم الطازجة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 25.52 جنيه، بانخفاض 62 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 37.63 جنيه، بارتفاع 2.89 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.21 جنيه، بارتفاع 45 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.12 جنيه، بانخفاض 31 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 24.43 جنيه، بارتفاع 1.14 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.09 جنيه، بارتفاع 83 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.17 جنيه، بارتفاع 2.9 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 70.29 جنيه، بانخفاض 3.12 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.78 جنيه، بارتفاع 12 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 312.09 جنيه، بانخفاض 9.28 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 89.56 جنيه، بارتفاع 71 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 25.15 جنيها، بارتفاع 65 قرشا.

كيلو الفول السائب: 36.38 جنيه، بارتفاع 1.11 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 115.6 جنيه، بارتفاع 7.12 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 228.35 جنيه، بارتفاع 40.31 جنيه.

لتر اللبن السائب: 21.88 جنيه، بانخفاض 39 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 65.03 جنيه، بارتفاع 2.36 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 29.74 جنيه، بانخفاض 22 قرشا.