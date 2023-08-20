وزير الاتصالات يبحث التعاون مع السعودية والإمارات باجتماعات مجموعة العشرين

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كتب- علاء حجاج:

شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الاجتماع الوزاري المعني بالاقتصاد الرقمي الذي يأتي ضمن أعمال اجتماعات مجموعة العشرين G20، التي تستضيفها الهند؛ بحضور وزراء الاقتصاد الرقمي بدول مجموعة العشرين و9 دول مدعوة وعدد من المنظمات الدولية المشاركة.

وشهد الاجتماع عقد 3 جلسات تم خلالها طرح الرؤى وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية الرقمية الداعمة للتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والمهارات الرقمية.

وعلى هامش فعاليات أعمال الاجتماع الوزاري، بحث الوزير مع المهندس عبد الله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البنية التحتية للاتصالات والكابلات البحرية.

كما عقد طلعت لقاءً مع عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد بدولة الإمارات العربية المتحدة ومدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء التعاون بين البلدين في مجالات حوكمة البيانات، وتنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية مشتركة لتطويع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تطوير تطبيقات توفر حلولا مبتكرة للتصدى للتحديات التي تواجه مجالات حيوية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في التدريب وبناء القدرات.

وخلال مشاركته في جلسة "المهارات الرقمية"، أشار طلعت إلى أن مصر لديها استراتيجية متكاملة لتطوير الكفاءات، وبناء القدرات الرقمية في إطار استراتيجية مصر الرقمية؛ مشيدا بالجهود المبذولة في مجموعة العشرين لتصميم مجموعة أدوات المهارات الرقمية بهدف بناء كوادر مؤهلة بما يتواكب مع المتطلبات المستقبلية في العالم.

وأضاف أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات تبنت مجموعة من الأدوات والخطط والتي تشمل مبادرات للنشء وجيل المستقبل، فضلا عن نشر خدمات المحتوى والمعامل المتخصصة في المحافظات.

وقال الوزير إن التجربة المصرية في مجال بناء القدرات الرقمية تأتي متوافقة مع مجموعة أدوات المهارات الرقمية لمجموعة العشرين بما في ذلك توفير مبادرات لتنمية المهارات الرقمية لطلاب الجامعات، ومبادرات المهارات الرقمية لطلاب الدراسات العليا، وتنمية المهارات عبر الإنترنت، ومبادرات لتلبية الخطط الاستراتيجية مثل صناعة الإلكترونيات والأمن السيبراني، وكذلك مبادرات لتنمية مهارات العمل الحر.

وأوضح، خلال مشاركته في جلسة أخرى بعنوان "البنية التحتية الرقمية"، أن تطوير البنية التحتية الرقمية والمعلوماتية الداعمة للتحول الرقمي يعد إحدى ركائز استراتيجية مصر الرقمية.

واستعرض جهود الحكومة لتوفير بنية تحتية رقمية مؤمنة لخدمة التحول الرقمي في القطاع الحكومي، حيث انضمت مصر لمبادرة (Gov Stack) العالمية، كذلك تم إطلاق مبادرة "معمل الابتكار الحكومي" بهدف تهيئة بيئة مواتية لتأهيل الشركات الناشئة وتمكينها من توفير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجال الخدمات الحكومية.

وأشار وزير الاتصالات، خلال جلسة "الأمن في الاقتصاد الرقمي"، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تتوافق مع مبادئ مجموعة العشرين لاقتصاد رقمي آمن وموثوق ومرن.

وذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والهند في مجال الأمن السيبراني، والتي تتضمن العديد من مجالات التعاون في هذا المجال الهام ومن بينها بناء القدرات، ومعايير وأنظمة الأمن السيبراني، والبحث والتطوير، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والوعي بالأمن السيبراني.

وأضاف الوزير أن أن مذكرة التفاهم جاءت في إطار التعاون في عدد من المجالات والتي تشمل الحكومة الإلكترونية، والخدمات العامة الإلكترونية، والتعلم الإلكتروني، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار وريادة الأعمال، وتنمية القدرات، وتصميم وتصنيع أنظمة الإلكترونيات، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة والحوسبة عالية الأداء.