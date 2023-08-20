معيط: 671 مليون جنيه دعما للصناديق الخاصة بالربع الأول من العام المالي

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة دعمت الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ 671 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024 مقارنة بنحو 506.5 مليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي بنسبة زيادة تصل إلى 32%.

وأضاف معيط أن هذا الدعم يأتي بهدف أن يتسنى لهذه الصناديق والحسابات صرف مرتبات العاملين بها في المواعيد المقررة شهريًا اعتبارًا من يوليو الماضي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وتابع: "نستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة لمراعاة البعد الاجتماعي لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة".

وأشارت وزارة المالية، في بيانها، إلى حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وأسرهم، موضحة أنها مستمرة في تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكرت أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.

وقالت الوزارة إنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.