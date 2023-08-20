10 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق الجملة بالعبور خلال تعاملات اليوم الأحد، عند مستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي بسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 7 و10 جنيهات.

البصل بين 9 جنيهات و17 جنيها.

الكوسة بين 7 و9 جنيهات.

الجزر بين 7 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 19 و25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 12 و15 جنيها.

الخيار البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

البامية بين 25 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 9 جنيهات و15 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 9 جنيهات و15 جنيها.

المانجو العويس بين 25 و45 جنيها.

المانجو الهندي بين 15 و27 جنيها.

المانجو الزبدية بين 15 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.