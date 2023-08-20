زيادة بأكثر من 600 جنيه بسعر طن حديد عز اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

تباينت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، فيما ارتفعت أسعار الأسمنت بشكل طفيف.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 34544 جنيها، بتراجع 36.2 جنيه.

سعر طن حديد عز: 35848 جنيها، بارتفاع 681 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1870 جنيها، بارتفاع 1.38 جنيه.