البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.3% إلى مستوى 18022 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.36%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا 0.4%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.52% إلى مستوى 17969 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.