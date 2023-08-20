البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- دينا خالد:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.3% إلى مستوى 18022 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.
وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.36%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا 0.4%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.52% إلى مستوى 17969 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.
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