كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار السجائر "غير الرسمية" في الأسواق بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مع اختفاء بعض الأنواع في عدد من المناطق، حسبما ذكر إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي.

وأرجع إمبابي زيادة الأسعار غير الرسمية مؤخرا في الأسواق إلى جشع بعض التجار في بيع ما لديهم من بضائع بأسعار كبيرة، موضحا أن أسعار السجائر لن تتراجع في الأسواق حتى يتم إعلان مناقشة مشروع قانون بالضرائب الجديدة على السجائر مع بداية دور الانعقاد الرابع في أكتوبر المقبل.

وأعلنت شركة فيليب موريس مصر، في بيان منتصف يوليو الماضي، زيادة أسعار عدد من منتجاتها من السجائر بالأسواق رسميا، والتي تتضمن أصناف ميريت ومارلبورو وإل آند إم، إلى جانب التبغ المسخن "HEETS Selections"، وتراوحت قيمة الزيادة بين 3 و5 جنيهات للعبوة الواحدة من أنواع السجائر التقليدية.

وقال علي كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق: "تأتي هذه الزيادة في الأسعار كضرورة للاستمرار في تأمين قدرتنا على تزويد المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في مصر بالمنتجات عالية الجودة التي يبحثون عنها"، بحسب بيان سابق للشركة.

وذكر إمبابي، في تصريحات سابقة لمصراوي بعد أيام من هذه الزيادة، أنه من المفترض أن تتراجع أسعار السجائر في الأسواق "غير الرسمية" بعد زيادة فيليب موريس لأسعار منتجاتها مؤخرا، لكن لم يحدث ذلك بل حدث العكس.