شعبة الحاصلات الزراعية: 5 آلاف جنيه زيادة في طن الفول خلال شهر
كتبت- دينا خالد:
شهدت أسعار الفول البلدي ارتفاعا بالأسواق خلال الشهر الأخير بنحو 5 آلاف جنيه للطن، بسوق الجملة.
وقال عزيز عزت، عضو شعبة الغلال بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الفول البلدي ارتفعت إلى بين 30 ألف جنيه و31 ألف جنيه للطن مقابل 26 ألف جنيه للطن قبل شهر.
وأرجع عزت هذا الارتفاع إلى نقص المعروض من الفول البلدي نتيجة تراجع إنتاج مصر من الفول هذا العام.
وأضاف عزت أن سعر كيلو الفول المستورد سجل نحو 21 ألف جنيه للطن.
ويبدأ موسم حصاد المحصول المحلي من الفول خلال شهر مايو ويستمر حتى أغسطس، بحسب عزت.
وتستورد مصر نحو 85% من استهلاكها من الفول، وتنتج نحو 15% فقط من الاستهلاك، بحسب بيانات سابقة لشعبة الحاصلات الزراعية.
سوق مصراوى
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