سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء
كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.
كان سعر جرام الذهب انخفض 12 جنيها في بداية تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يسترد بعض خسائره بمنتصف التعاملات ويرتفع 7 جنيهات.
أسعار الذهب اليوم
استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1437 جنيها للجرام.
وسجل الذهب عيار 18 نحو 1847 جنيها للجرام.
ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2155 جنيها للجرام.
واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2463 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
استقر سعر الجنيه الذهب عند 17240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1939 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، بتراجع 5.6 دولار بنسبة 0.27% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب
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