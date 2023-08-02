تأثير طفيف لخفض كميات الغاز الموردة على "الإسكندرية للأسمدة"

كتب- أحمد والي:

قالت الشركة القابضة المصرية الكويتية، إن تأثير طفيف وغير جوهري في الوقت الراهن لخفض الكميات الموردة من الغاز الطبيعي على شركة الإسكندرية للأسمدة، التابعة لها.

جاء ذلك في إفصاح للشركة اليوم ردا على استفسارات البورصة عن مدى تأثر مصانع الأسمدة بتخفيض كمية الغاز الطبيعي عن بعض المصانع بناءً على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية.

كانت شركة أبو قير للأسمدة قالت في إفصاح للبورصة أمس، إن خطة إنتاجها لشهر يوليو الماضي لم تتأثر رغم تخفيض إمدادات الغاز الطبيعي عنها بنسبة 10%، وإنه تم تشغيل مصانع الشركة الثلاث بكفاءة مع الأخذ في الاعتبار ترشيد الطاقة واستهلاك الغاز الطبيعي والمياه وكيماويات التشغيل، كاشفة عن عودة ضخ الغاز بمعدلاته الطبيعية لمصانعها.

كما أكدت شركتا مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، وسماد مصر "ايجيفرت" عدم تأثرهما حتى الآن بخفض كميات الغاز الطبيعي الموردة لمصانعهما، وفقا لإفصاحين للشركتين للبورصة أيضا أمس.

وتأسست الشركة القابضة المصرية الكويتية في عام 1997 عبر رجال أعمال كويتيين ومصريين، وتعمل الشركة بقطاع الاستثمار المباشر حيث تتكون محفظة استثمارات الشركة من أكثر من 20 شركة تعمل في 5 قطاعات رئيسية: الأسمدة والبتروكيماويات، واستكشاف الغاز، وتوزيع الغاز، وتوليد الطاقة، والتأمين.