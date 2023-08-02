هبوط جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.33% إلى مستوى 17456 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.89%، وانخفض مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.86%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 35.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 30.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 5 ملايين جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.46% إلى مستوى 17514 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.