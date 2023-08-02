سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعوض بعض خسائره بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

زاد سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف التعاملات، وصعد الجرام 7 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب انخفض 12 جنيها في بداية تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، ليسترد بعض خسائره بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

صعد أسعار الذهب عيار 14 إلى 1437 جنيها للجرام.

وارتفع الذهب عيار 18 إلى 1847 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2155 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2463 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1950 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة 5.6 دولار بنسبة 0.29% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب