انخفاض الجمبري والمكرونة.. أسعار السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار المكرونة السويسي والسبيط والكاليماري والجمبري في سوق الجملة بالعبور، اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار الكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 58 و62 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و90 جنيها، بانخفاض 25 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 175 و275 جنيها، بانخفاض 25 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و170 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات.