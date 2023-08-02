سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يهبط مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 12 جنيها، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1432 جنيها للجرام.

وانخفض الذهب عيار 18 إلى 1841 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2148 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2455 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 17184 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1950 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة 5.2 دولار بارتقاع قدره 0.27% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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